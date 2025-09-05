Service public et logiciels libres : le verre à moitié plein

On a tendance à beaucoup commenter les décisions de ministères qui font le choix de suites bureautiques propriétaires et se préoccupent peu de souveraineté pour leurs propres services. Pourtant, et même s’ils sont peu diserts sur le sujet, plusieurs services de l’État français ont fait le choix d’une mise en œuvre de logiciels libres, et certains depuis bien longtemps.

La Gendarmerie Nationale a fait le choix de la suite bureautique OpenOffice (la référence à l’époque) dès 2005, et entamé sa migration vers Ubuntu à partir de 2008. Même si les prises de paroles sur le sujet n’ont pas été nombreuses (en regard de l’importance du projet), cet exemple est probablement l’un des plus connus dans la communauté, pour le nombre impressionnant de postes clients migrés sous Linux (plus de 70 000).

Au Ministère de l’Intérieur, dans un contexte de rapprochement entre la Police Nationale et la Gendarmerie, on s’interroge. Dès 2012, une étude notable, réalisée par ITEMS International avait pour objectif d’identifier précisément les secteurs logiciels du ministère où l’usage des licences libres permettrait de réaliser des économies, ainsi que les conditions juridiques nécessaires pour y parvenir. Cette étude avait examiné les économies sur le coût global de possession (et pas seulement sur le coût des licences).

Depuis longtemps, la DGFiP (Direction générale des Finances publiques) a fait le choix d’une suite bureautique open source, avec l’adoption progressive de solutions comme OpenOffice puis LibreOffice sur les postes de travail de ses agents. Le groupe de travail MIMO (« Mutualisation Interministérielle pour une suite bureautique Office »), constitué en 2005, a piloté l’intégration d’OpenOffice puis de LibreOffice. Linux est utilisé sur la grande majorité des serveurs. Nextcloud (pour la partie cloud) et Collabora (pour l’édition collaborative) permettent le travail en transversalité. Jitsi et BigBlueButton (visioconférence) ou OpenProject (gestion de projet) sont également disponibles.

Dépendante du même ministère, La DGDDI (Direction générale des Douanes et Droits indirects) a adopté une suite bureautique libre depuis 2006. Elle participe activement au socle interministériel de logiciels libres (SILL), qui préconise une grande diversité de logiciels ouverts pour différents usages administratifs.

À l’Éducation Nationale, on note une orientation de plus en plus nette dans la mise en œuvre de logiciels libres dans les établissements scolaires même si des contrats récents, signés avec Microsoft, on beaucoup fait parler d’eux. Les déclaration de la Direction du Numérique pour l’Éducation (DNE) sur le sujet ont été nombreuses, et montrent une prise en compte progressive des enjeux de souveraineté numérique. Une forge logicielle existe depuis plusieurs années, qui favorise l’émergence de solutions open source, pour et par les enseignants. Enfin un portail d’applications, disponible ici, permet à l’ensemble des personnels de bénéficier de solutions libres.

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) mène depuis plus de 10 ans une stratégie technique intégrant un large usage des logiciels libres. Dès 2008, il a adopté la suite bureautique OpenOffice (puis LibreOffice) pour ses postes de travail et généralisé l’usage du format ouvert ODF (OpenDocument). Le ministère utilise également des logiciels libres pour ses systèmes d’infrastructure, tels que Red Hat pour les systèmes d’exploitation serveurs, ainsi que des outils de gestion électronique de documents (Nuxeo), de workflow (BonitaSoft) et de supervision (Nagios). Par ailleurs, le ministère met à disposition sous licence libre CeCill des composants logiciels dans le domaine de l’information géographique.

Plusieurs préfectures ont aussi fait le choix de solutions libres. On peut citer la préfecture des Landes, assistée par l’ALPI (Agence Landaise pour l’Informatique), celle de l’Isère (qui utilise LibreOffice depuis plus de 10 ans), de l’Aube (suite bureautique et gestion électorale), etc.

Dans les collectivités territoriales, la dynamique autour de solutions libres, ouvertes et souveraines, s’organise. Le collectif France Numérique Libre réunit plus de 300 acteurs de cette transition partout en France (et pas seulement sur le territoire métropolitain), et permet l’émergence d’un véritable réseau autour de ces problématiques.

Au niveau européen, la position du service public dans la mise en œuvre des logiciels libres est reconnue. Un pôle d’expertise dédié aux logiciels libres a été créé à l’intérieur de la DINUM (Direction Interministérielle du Numérique) pour animer et structurer cet écosystème dans le secteur public, y compris avec les collectivités territoriales. Le gouvernement français encourage l’ouverture des codes sources et développe des outils libres pour renforcer la transformation numérique du service public, tout en mettant l’accent sur la mutualisation des compétences et la durabilité des solutions libres.

la France fait figure d’exemple dans l’usage du logiciel libre et l’ouverture des codes. La majorité des États membres de l’Union Européenne ont des politiques formelles sur l’open source, notamment dans le cadre des marchés publics, mais ces politiques sont souvent hétérogènes et parfois infructueuses faute d’ancrage culturel solide dans les administrations et de directives précises. La France, en revanche, bénéficie d’une tradition forte de promotion des logiciels libres dans le secteur public, soutenue par des mesures légales et stratégiques datant des années 2000 et renforcées progressivement (circulaire de 2012, Loi pour une République Numérique de 2016).

L’évolution de la situation géopolitique internationale est à l’origine d’une prise de conscience (récente, mais réelle) des problématiques de souveraineté numérique. Plusieurs responsable politiques se sont exprimés sur ces sujets ces derniers mois dans le cadre, par exemple, de l’enquête sénatoriale sur la commande publique. Les choses pourraient changer plus vite et de façon plus massive mais, dans ce contexte particulier, il me semblait intéressant, pour une fois, de mettre en avant les progrès réalisés dans le domaine.

Image d’illustration : Manu Schwendener sur Unsplash